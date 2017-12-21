Песков удивился вопросу об «утопленной» на глазах Рогозина собаке

В Кремле не следили за обсуждением эксперимента с «утоплением» собаки, который российский вице-премьер Дмитрий Рогозин показал президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Собака жива? Жива. Почему вопросы?» — отреагировал Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Отвечая на реплику журналистов о том, что пользователи интернета, ознакомившиеся с видеороликом, сочли эксперимент жестоким, Песков заявил, что не следил за ситуацией. Однако предположил, что собаку не погружали в воду. «Это жидкость, но это не вода», — сказал представитель Кремля.

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От дальнейших комментариев он уклонился, предложив журналистам обратиться с вопросами к Рогозину.

20 декабря российский вице-премьер представил президенту Сербии новейшие российские разработки, в том числе проект жидкостного дыхания Фонда перспективных исследований (ФПИ). Специально для Вучича провели демонстрацию на таксах: сотрудники лаборатории силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. Через некоторое время ее за задние лапы вынули из аквариума, опустили головой вниз и потрясли. Собака была жива, но долго кашляла.

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