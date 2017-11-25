Мужчина в Якутии облил собаку водой и оставил умирать на 50-градусном морозе

Смерть маремо-абруццкой овчарки в Якутске в середине ноября могла быть вызвана жестокими действиями ее хозяина. Об этом сообщает Storm24.

Как пишет издание, в середине прошлой недели к волонтерам обратилась женщина и сообщила, что во дворе ее дома заживо умирает собака. «Хозяин искупал ее и посадил в холодную будку без дна, ноги уже отнялись. Не кормит, не поит. Просто бросили умирать», — было в сообщении.

Прибывшие волонтеры увидели мокрое и почти мертвое животное и срочно отвезли его в ветеринарную клинику. Врачи поставили диагноз «чумка» и усыпили.

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МВД Якутии провело проверку и установило, что «владелец решил усыпить собаку и обратился к волонтерам одной из зоозащитных организаций Якутска, которые в выходной день забрали умирающую собаку… Владелец собаки и члены его семьи характеризуются положительно, питомец был любимцем многодетной семьи».

Однако ответ полицейских не удовлетворил зоозащитников, которые настаивают, что к волонтерам обратился не владелец собаки, а посторонняя женщина, которая стала невольным свидетелем жестокости.

Зоозащитники настаивают на скорейшем принятии законопроекта о защите животных от насилия, который уже был принят Госдумой прошлого созыва в первом чтении.

2 ноября стало известно, что житель Архангельской области был осужден на 250 часов принудительных работ за то, что сжег во дворе жилого дома трех котят на глазах у гулявших детей.