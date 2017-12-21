Рогозин позволил публично утопить таксу

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин показал президенту Сербии Александру Вучичу новейшую российскую разработку — кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Чтобы наглядно продемонстрировать технологию, ученые «утопили» таксу в резервуаре с этой жидкостью. Видеозапись эксперимента опубликовал «Пятый канал».

В ролике показано, как сотрудники лаборатории в присутствии Рогозина и Вучича силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Там такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. После этого она успокоилась, начала дышать и вести себя вполне естественно. Через некоторое время сотрудники исследовательского центра поймали пса за задние лапы, вынули, опустили его головой вниз над тазом и немного потрясли. Затем собаку вытерли полотенцем. Она была жива, но долго кашляла.

Мы предоставили возможность подписчикам ВКонтакте дать оценку испытаниям российской разработки:

Вучич погладил ее, и, по данным РИА Новости, был «очень впечатлен» увиденным. «Пятый канал» уточнил, что животное не пострадало.

Руководитель проекта Федор Арсеньев уверен, что новая технология будет полезна при спасении подводников, выхаживании недоношенных детей и для оказания помощи людям, получившим ожоги верхних дыхательных путей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!