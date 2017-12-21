Генассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Reuters.

По итогам голосования 128 стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей еврейского государства, 35 стран воздержались, девять — поддержали американцев.

Решение было принято во время заседания экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванное в рамках формулы «Единство ради мира». Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совета Безопасности ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации.

Ранее 21 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли разослала коллегам из ряда государств предупреждение о последствиях в случае неправильного голосования на Генеральной Ассамблее всемирной организации. «Президент США Дональд Трамп будет внимательно следить за этим голосованием и просит представить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу», — говорится в письме, подлинность которого подтвердили дипломаты из четырех стран.

Тремя днями ранее США воспользовались правом вето при голосовании в Совбезе по проекту резолюции, признававшей незаконными все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

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