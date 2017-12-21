Уехавшие в гости волгоградцы остались без дома

В Волгограде без предупреждения снесли частный дом семьи из четырех человек, пока те гостили у родственников. В результате горожане остались без крова, личных вещей и документов, сообщает V1.ru.

Как рассказала изданию хозяйка дома Людмила Скворцова, проживавшая там с супругом и детьми, один из которых имеет инвалидность, о сносе она узнала от своей соседки. «Уехали в прошлую субботу, а в понедельник утром нам позвонила знакомая соседка, чтобы поздравить с новосельем. Она вышла гулять с собакой и увидела, что дом наш снесли. Подумала, что мы переехали», — пояснила она.

По ее словам, сначала они восприняли эти слова как шутку, но, вернувшись, обнаружили руины, под которыми остались документы и имущество, в том числе оборудование для дистанционного обучения ребенка-инвалида стоимостью 180 тысяч рублей, полученное во временное пользование по договору со школой.

Скворцова пояснила, что дом 1947 года постройки не был оформлен юридически, но жильцы регулярно оплачивали коммунальные услуги и были в нем прописаны. Уничтожение жилища она связала со строительством напротив дома нового жилого комплекса: представители компании-застройщика приходили и предлагали съехать. Но уведомления о сносе никто не предоставил.

Пострадавшие обратились в Следственный комитет и районную прокуратуру.

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