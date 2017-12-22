Apple засудят за тайное замедление iPhone

Житель Лос-Анджелеса подал в суд на Apple после того, как компания заявила, что снижала производительность старых iPhone без согласия пользователей. Истец требует компенсации и прекращения этой практики, пишет 9to5mac.

По мнению владельца iPhone 7 Штефана Бодгановича (Stefan Bodganovich), производительность старых смартфонов снижается для прибыли корпорации и роста числа покупателей новых моделей. Эта функция была введена втайне от клиентов, утверждает Бодганович.

В иске не учитывается тот факт, что со временем литий-ионные аккумуляторы изнашиваются, что при определенных условиях приводит к выключению устройства, обеспечивая защиту электронным компонентам. После Бодгановича также подали на Apple в суд с аналогичными претензиями жители штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина.

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Согласно официальному заявлению Apple, функция сглаживает внезапные пики производительности, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение смартфонов. Она была добавлена в iPhone 7 с iOS 11.2 и в другие устройства компании.

Впервые на проблему обратил внимание пользователь Reddit под ником TeckFire в начале декабря. По его словам, когда износ аккумулятора iPhone 6s составил 20 процентов, это сильно отразилось на скорости работы устройства. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.

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