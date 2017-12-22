Кучу хайповых кроссовок сожгли в честь Рождества

Названные самыми популярными кроссовками Yeezy Boost сожгли на камеру. Полуторачасовую видеозапись опубликована на YouTube-канале Brother Bentel.

На кадрах видно, что в костре сжигают сначала настоящие, а потом и поддельные кроссовки. Под видео отмечается, что как неподдельная, так и фейковая обувь сгорает примерно за один час. Создатели ролика также рассказали, что сожгли Yeezy Boost в честь наступающего Рождества.

Месяцем ранее сообщалось, что самой популярной у модников и коллекционеров кроссовок (так называемых сникерхедов) моделью нынешнего сезона стали Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow производства adidas.

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