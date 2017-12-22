В Госдуме обсудили работу с Порталом Бизнес-навигатора МСП

В четверг, 21 декабря 2017 года, состоялось заседание экспертного совета при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по вопросам развития малого с среднего предпринимательства и самозанятости по теме: «Бизнес-навигатор – вопросы и ответы», сообщили в Корпорации МСП.

В рамках мероприятия состоялась презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП на основе кейсов предпринимателей.

В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП был запущен ряд новых сервисов: система «Поток» (предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет) и система «Жизненные ситуации» (предоставляет пользователям информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса). Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью мобильных телефонов и планшетов.

На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город РФ с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. По данным на декабрь 2017 года, на портале зарегистрировано 705 148 пользователей, 505 863 из которых — субъекты МСП.

Эффективность работы сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП участникам встречи на конкретных примерах продемонстрировали предприниматели. Так, совладелица массажного салона из Рязани, где работают люди, частично потерявшие зрение или слух, Анастасия Филиппова рассказала об успешном опыте использования сервисов портала для расчета бизнес-плана и подбора нового помещения при расширении компании. Предприниматель Никита Комов поделится опытом использования Портала для подбора франшизы.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман проинформировал участников мероприятия о реализуемых мерах поддержки малых и средних компаний и перспективах развития сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. «В рамках дальнейшего развития портала в следующем году мы продолжим актуализацию базы, развитие дополнительных сервисов расчета рыночной ниши для создания объектов дорожного сервиса и индустрии гостеприимства, совершенствование работы мобильного приложения», — сказал он. Также Александр Браверман рассказал о том, что корпорация продолжает взаимодействие с крупнейшими заказчиками по вопросам расширения доли участия субъектов МСП в закупках. По данным на декабрь 2017 года, объем закупок крупнейших заказчиков с государственным участием у субъектов МСП составил 2,059 триллиона рублей.

Портал Бизнес-навигатора МСП — это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Портал помогает выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки бизнеса, найти помещение для бизнеса в аренду, быть в курсе планов закупок крупных заказчиков и др.