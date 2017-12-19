Бизнесменам Дагестана рассказали о портале Бизнес-навигатора МСП

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Республику Дагестан, говорится в пресс-релизе корпорации. Главе корпорации презентовали пять инвестпроектов, которым могут быть предоставлены гарантии на 1,3 миллиарда рублей.

В рамках рабочей встречи врио главы Дагестана Владимир Васильев и гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили первые итоги совместной работы в области поддержки малых и средних компаний в регионе и дальнейшие перспективы.

Гендиректор Корпорации МСП отметил, что предприниматели республики «успели на практике оценить работу сервисов созданного корпорацией Портала Бизнес-навигатора МСП». «Уверен, что в дальнейшем количество пользователей данного ресурса в регионе продолжит расти», — добавил он. Владимир Васильев в свою очередь добавил, что многих представителей бизнес-сообщества республики, принявших участие в мероприятии, стало очевидным, что путь вперед возможен только через легальную экономику. «Представленный портал Бизнес-навигатора как раз нацелен и создан только для легального предпринимателя. Нельзя быть “в тени” и участвовать в общей системе конкуренции и развития», — сказал он.

В рамках встречи с предпринимателями представители Корпорации МСП провели презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др. В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП был запущен ряд новых сервисов: система «Поток» и система «Жизненные ситуации». Осенью заработало мобильное приложение.

Браверман также рассказал участникам встречи о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе. В частности, в рамках оказания кредитно-гарантийной поддержки предоставлено 400 гарантий и поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП на общую сумму 8,7 миллиарда рублей, что позволило данным компаниям привлечь заемные средства на сумму 10,79 миллиарда рублей. В рамках реализации мер по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием общий объем договоров крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями СКФО составил 12,75 миллиарда рублей (объем договоров субъектов МСП Республики Дагестан с крупнейшими заказчиками — 215 договоров общей стоимостью 3,1 млрд рублей).

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации пяти инвестиционных проектов Дагестана, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка общим объемом более 1,3 миллиарда рублей. Так, «КУМК» планирует строительство животноводческого комплекса в Тарумовском районе на земельном участке площадью 15 гектаров. Агрофирма «Радуга» реализует проект по созданию современного тепличного комплекса площадью 4 гектараа для круглогодичного выращивания овощей (томаты, огурцы) по технологии малообъемной гидропоники.

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам реализации мер кредитно-гарантийной поддержки малых и средних компаний, участию субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, а также по организации предоставления в МФЦ услуг для бизнеса.