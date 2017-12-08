В Татарстане открыли уникальный завод по выпуску автомобильных аккумуляторов

В Татарстане на территjрии ОЭЗ «Алабуга» открылся уникальный завод по производству аккумуляторных батарей для автомобилей: на предприятии полностью исключен ручной труд. Об этом сообщается в релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Предприятие входит в группу компаний «КОРИБ». «Рынок аккумуляторных батарей в России сейчас на 35 процентов занят импортной продукцией и 65 — отечественными батареями. Наш завод это пример того, что наша страна может и должна решать проблему импортозамещения в области производства автокомпонентов, в частности аккумуляторов, полностью соответствующих современным требованиям качества», — отметил председатель совета директоров ГК «КОРИБ» Олег Коробченко.

На предприятии используется ряд решений, которые ранее в России не применялись. На обеспечение высокого качества продукции также направлен целый ряд запатентованных технологий. В частности, при производстве свинцовой пасты используется технология холодной штамповки — в отличие от литья, это экологически чистый процесс, который̆ обеспечивает максимальную защиту от коррозии.

На первом этапе инвестиции в проект составили 1,6 миллиарда рублей, создано более 350 рабочих мест. В течение 2019 года компания намерена занять 10 процентов рынка АКБ в России и выпускать 1,5 миллиона батарей ежегодно. Цель завода к 2022 году нарастить производство до 4 миллионов аккумуляторных батарей в год. Общие инвестиции в проект к этому периоду составят порядка 5 миллиардов рублей, а планируемая доля рынка — 15 процентов.

Проект завода реализован при поддержке государственных программ развития промышленности и импортозамещения, а также благодаря поддержке местных и федеральных властей. В частности, банк «АК БАРС» открыл кредитную линию «Барс Технолоджи» на 800,1 миллионов рублей на 7 лет под обеспечение согарантий Корпорации МСП на сумму 530 миллионов рублей и поручительств гарантийного фонда Татарстана на 30 миллионов.

«Кредитно-гарантийная поддержка компаний, в том числе реализующих технологические инновационные проекты, является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Так, в 2017 году, объем финансирования субъектов МСП с участием гарантийной поддержки НГС уже превысил 200 млрд рублей. Расширение доступа субъектов МСП к заемному финансированию обеспечивает дополнительный стимул для развития производственной базы, расширения продуктовой линейки, укрепления экономического потенциала предприятий, – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров. Он добавил, что корпорация продолжает совместную работу с республиканским правительством по реализации мер финансовой поддержки бизнеса.

В целом малым и средним компаниям региона выдано 292 гарантии и поручительства Корпорации МСП объемом 7,6 миллиарда рублей, что позволило им привлечь около 9 миллионов рублей кредитных средств.