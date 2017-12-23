Польша попросила российских военных вернуться в Донбасс

Польша попросила российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на сайте ведомства.

«Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года», — сообщается в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряжение увеличилось после вывода Россией своих представителей из СЦКК. «Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — отмечается в заявлении.

Как сообщает ТАСС, 75 российских офицеров из состава СЦКК были выведены с территории Украины 19 декабря. В МИД России пояснили, что Киев отказался документально регламентировать функционирование центра, создавал помехи деятельности российским военнослужащим, запрещал общение с местными жителями.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, для Минобороны также оказались неприемлемыми вступающие в силу 1 января 2018 года требования к въезжающим на Украину иностранцам предоставлять «избыточные персональные сведения и биометрические данные, поскольку они противоречат требованиям российского законодательства о статусе военнослужащего».

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