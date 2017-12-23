Москвич выстрелил в жену во время спора из-за туалета

Конфликт между двумя семьями, живущими в одной квартире, произошел на Ботанической улице в Москве. Во время ссоры один из жильцов случайно выстрелил из травматического пистолета в свою жену, сообщает Telegram-канал Hue.

Спор разгорелся из-за ремонта общего туалета. С одной стороны в перепалке участвовали муж и его беременная жена, с другой — семья с двумя взрослыми детьми. Отмечается, что последние вчетвером избили соседа, после чего отец семейства схватил «травмат» и несколько раз выстрелил в противника. Пули попали не только в мужчину, но и в жену нападавшего.

В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС подтвердили инцидент, но не уточнили причин конфликта. Женщину отвезли на скорой в больницу, а ее супруга доставили в отделение полиции.

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