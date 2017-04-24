В Петербурге трехлетний ребенок выстрелил себе в глаз из травмата

В Колпино (Санкт-Петербург) трехлетний ребенок выстрелил себе в глаз из травматического пистолета, сообщается на сайте главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля. По недосмотру родителей у мальчика оказался доступ к оружию, принадлежащему его родственнику. Пострадавший был госпитализирован с травмой глаза.

Как сообщает «360», по факту произошедшего начата проверка. Устанавливается, почему в момент инцидента родителей не было рядом с сыном.

19 марта в подмосковном Домодедово трехлетняя девочка во время игры с отцовским пневматическим пистолетом случайно выстрелила себе в живот. Ребенок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

