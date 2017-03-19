В Домодедово девочка ранила себя во время игры с пистолетом

Трехлетняя девочка в подмосковном Домодедово случайно выстрелила в себя из пистолета. Ребенок госпитализирован. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете.

По словам официального представителя ГСУ СК по Московской области Елены Фокиной, по факту ранения возбуждено дело. Она уточнила, что речь идет о статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

«По предварительным данным, в воскресенье, 19 марта, вечером ребенок самостоятельно играл в квартире в городском округе Домодедово и обнаружил пневматический пистолет, принадлежащий отцу. Девочка случайно потянула за спусковой крючок, произошел выстрел, и пуля попала ей в живот», — рассказала Фокина.

Следственно-оперативная группа приступила к осмотру на месте происшествия, уточнила Елена Фокина.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружена и изъята гильза, которая в пневматическом оружии не используется. Сейчас следователи устанавливают пистолет, из которого произошел выстрел.