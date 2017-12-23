Путин назвал условия для работы с Западом

Президент России Владимир Путин назвал условия взаимодействия с зарубежными государствами. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия», — заявил глава государства, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Российский лидер отметил, что страна «никогда не будет жертвовать безопасностью своих граждан и национальными интересами».

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ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в стране.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивали, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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