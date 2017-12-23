Десятилетняя знаменитость погибла при пожаре в лондонском зоопарке

При пожаре в зоопарке Лондона погиб десятилетний муравьед Миша и без вести пропали четыре суриката, пишет Sky News.

«Миша — очень популярное животное для нас — для всех, кто любит лондонский зоопарк», — отметил гендиректор благотворительной компании, управляющей зоопарком, Доминик Джермей.

Возгорание произошло примерно в 6 утра (9:00 мск) в субботу, 23 декабря, в кафе и сувенирном магазине, к которым прилегает контактный зоопарк. В 9:16 пожар был локализован.

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Тушением занимались 70 пожарных.

В результате ЧП пострадали восемь человек: шестеро отравились дымом, двое получили незначительные травмы.

Животных, за исключением муравьеда и нескольких сурикатов, успели переместить в безопасное место.

Зоопарк временно закроют. Его сотрудники вместе с пожарными и следователями будут устанавливать причину возгорания.

10 июля пожар и сильное задымление произошли в московском торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе. В результате ЧП пострадали 18 человек. На цокольном этаже центра находился океанариум. Спасатели заявили, что животные не пострадали, а зоозащитники — что они погибли.

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