Девочка умерла после секса с возлюбленным в гараже

Пятнадцатилетняя девочка отравилась угарным газом в гараже рабочего поселка Земетчино в Пензенской области после интимной близости с 19-летним возлюбленным, в отношении которого возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пара занималась любовью в гараже подозреваемого в его автомобиле Lada Priora. Ворота гаража были закрыты. Молодой человек завел двигатель машины, чтобы было тепло. Он знал, что возлюбленная не достигла возраста согласия, уверены следователи.

«Через некоторое время девушка и молодой человек почувствовали себя плохо. Подозреваемый выключил двигатель автомашины, попытался выйти из автомобиля и, с его слов, потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, он сумел выйти из гаража», — говорится в сообщении.

Скорую помощь вызвали родственники подозреваемого. Прибывшие медики констатировали смерть несовершеннолетней. В отношении ее 19-летнего любовника возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») и 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

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