Песков отказался от холодной войны и назвал жалкими отношения с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Россия не намерена обсуждать отмену санкций, так как за это должны отвечать те, кто их вводил. В то же время в Кремле обеспокоены возможным новым витком санкций со стороны США, сообщает РИА Новости.

«Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа холодной войны и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — заявил пресс-секретарь президента, добавив, что в случае новых ограничений России снова придется отвечать на взаимной основе.

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Говоря о потенциальных рисках отключения российской банковской системы от системы межбанковских переводов SWIFT, Песков признал, что комментировать подобную информацию пока не готов. «Ну что значит — есть опасения? Значит, есть санкции. Какие они будут, мы не знаем. Все это пока рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации. Я не могу в данном случае принимать участие в этих обсуждениях, не имея какой-то основы», — сказал он.

Ранее 25 декабря глава Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times предупредил, что последствия от подобных ограничений будут страшнее санкций времен холодной войны. Новые санкции против России могут затронуть как физические, так и юридические лица, причем по всему миру. Попасть в черный список можно из-за сотрудничества с российской стороной. Финальное решение о новых ограничениях Конгресс США примет в феврале 2018 года.

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