AliExpress раскрыла самые популярные товары перед Новым годом

Xiaomi, часы и наушники стали самыми популярными поисковыми запросами у россиян на AliExpress и Tmall в декабре. В топ-5 новогодних запросов также вошли серьги и игрушки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Бренд Xiaomi почти в два раза опередил ближайшего конкурента в рейтинге интересов пользователей. Xiaomi также остается единственным производителем, чьи товары ищут по названию продуктов. В AliExpress отметили исключительную популярность смартфонов этой марки — так, 14 декабря во флеш-сейл на Tmall за день было продано около 40 тысяч смартфонов.

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Пользователи в преддверии праздников активно интересуются новогодней тематикой. Поисковый запрос «Новый год» без привязки к какому-либо товару оказался на восьмом по популярности месте. Вместе с «Новым годом» покупатели ищут на AliExpress новогодние украшения. По данным AliExpress, в сумме на новогоднюю тематику было сделано более семи миллионов запросов.

На 11-м месте запрос на алмазную вышивку, удерживающую интерес пользователей во второй половине года. Только в декабре ее искали больше 3,5 миллиона раз. Популярность на Tmall продемонстрировали игровые консоли Xbox и телевизоры. В топ-50 наиболее популярных товаров у россиян попал и светоотражающий жилет для автомобилей.

Спинер, который был самым желанным подарком в первой половине года, в декабре выбыл из первой тысячи популярных товаров.

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