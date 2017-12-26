«Группа ВГС» выкупила бизнес ISNEXT

«Группа ВГС» закрыла сделку по приобретению крупнейшего российского интернет-магазина автозапчастей и автокомпонентов ISNEXT, принадлежавший Владиславу Доморацкому, сообщили «Ленте.ру» в инвесткомпании.

В структуру инвестиционной группы в результате сделки войдут 103 магазина и пунктов выдачи по России, система онлайн-торговли и складской терминал в Московской области общей площадью 17 000 квадратных метров.

К 1 февраля 2018 года должна быть создана новая операционная структура онлайн-ретейлера.

Инвестор планирует, что к этому моменту будут перезаключены договоры поставки и обновлены складские запасы автозапчастей, внедрена гибкая система ценообразования и скидок. В группе ВГС клиентам гарантируют сохранение состояния их счетов в личном кабинете.

По словам гендиректора УК «Группа ВГС» Алексея Шумкова, бизнес интернет-магазина будет перезапущен в максимально короткие сроки, а действующий персонал сохранит свои места. Топ-менеджер уточнил, что в течение 2018 года ISNEXT намерена расширить свое присутствие в регионах, увеличив до 200 количество собственных офисов продаж и выдачи автокомпонентов. «В будущем году мы также запустим франшизу ISNEXT, заинтересованность в которой видим уже сегодня», — добавил Шумков.

В «Группе ВГС» рассчитывают, что покупка бизнеса ISNEXT позволит увеличить потенциал собственной системы железнодорожной логистики и успешно перезапустить «масштабный федеральный проект, обеспечив постоянным клиентам бесперебойную работу сервиса и выполнение обязательств перед партнерами».

О размере сделки не сообщается. По данным газеты «Коммерсантъ», инвестор был готов приобрести бизнес ISNEXT при условии реструктуризации долга, размер которого оценивается в сумму от 0,5 до 1 миллиарда рублей.

Несколько месяцев назад владельцы операционной структуры ISNEXT — компании «Эксист-М» решили ликвидировать ее на фоне финансовых проблем. Компания «Эксист-М» основана в 2007 году, и была одним из франчайзи интернет-магазина Exist.ru — одного из первых в России e-commerce проектов такого масштаба. На 2016 год журнал Forbes оценивал бизнес Exist в 700 миллионов долларов с крупнейшим складом автозапчастей в Европе.

В декабре текущего года на легендарный и полюбившийся российским автолюбителям бизнес под брендом ISNEXT обратила внимание тесно работающая с РЖД «Группа ВГС».

Инвесткомпания специализируется на вложениях в сфере транспорта, машиностроения и логистики. В ее состав входят ЗАО «Вагон-сервис», ЗАО «ЛокомотивТрансСервис» и ЗАО «Депо №1», объединяющие в целом более 428 производственных объектов технического обслуживания железнодорожной техники и 440 складов с численностью персонала 4,5 тысячи человек. Компания также управляет пакетами акций «Вагонреммаша» и «Объединенной вагоноремонтной компании».

На фоне ожидания роста цен до 10 процентов в 2018 году на новые автомобили, включая иномарки, сегмент автозапчастей aftermarket будет пользоваться большим спросом. Автоэксперты полагают, что для разных брендов и моделей масштабы увеличения издержек будут разными, в зависимости от локализации производства, мощности двигателя и т.д. Для отдельных моделей повышение издержек производителей может доходить до 8-10 процентов.

«Этот рынок, безусловно, будет расти, так как с каждым годом автопарк подержанных машин растет — объемы продаж новых машин превышают выбытие старых автомобилей», — прокомментировал Алексей Калачев эксперт-аналитик «ФИНАМ».

Новые автомобили, находясь на гарантии, в обязательном порядке обеспечиваются оригинальными запчастями через официальные сети, но с истечением гарантийного срока зачастую автовладельцы предоставлены сами себе. Получение оригинальной детали через фирменный автосервис обходится дорого и, как правило, занимает много времени, в то время как интернет-магазины позволяют предлагают необходимые комплектующие в разумные сроки и по доступным ценам.

Так как модельный ряд быстро меняется, а старые модели снимаются с производства, уже через 5 лет, зачастую невозможно найти необходимую оригинальную деталь от автопроизводителя. По мере старения и роста автопарка растет и рынок заменителей и неоригинальных частей.

«Росту этого сегмента авторынка также способствует низкая покупательская способность населения. При снижении или стагнации реальных доходов владельцы автомобилей реже обновляют автопарк, продлевая срок владения автомобилем. Отсюда — больший износ, необходимость ремонта, и поиск более доступных по цене деталей», — добавил Алексей Калачев.