Доля автомобильных перевозок в товарообороте вырастет

Макроэкономическая нестабильность, геополитические риски и контрсанкции доставили немало проблем российскому транспортно-логистическому рынку. Но, несмотря на это некоторые игроки смогли избежать ухудшения финансового состояния или даже выиграли в условиях кризиса за счет диверсифицированного пула клиентов, выхода на растущие рынки. Например, e-commerce, новых решений в сфере управления цепями поставок. Об этом пишут авторы «Анализа состояния и перспектив развития рынка ТЛУ» РБК Исследования рынков.

Аналитики отмечают, что основная составляющая транспортно-логистического рынка — грузоперевозки. Среди них лидируют перевозки по железным дорогам. Этот вид сохранит первое место и дальше, прогнозируют эксперты. Однако лидеров начинают постепенно теснить.

Другие виды транспорта — авиация и автомобили — развивают грузоперевозки быстрее. И даже в кризисные годы крупные представители этих секторов сохраняют финансовую стабильность и увеличивают сеть подразделений. Так, например, «Деловые Линии» Александра Богатикова за 2017 год открыли в России почти полсотни новых офисов.

В этом свете неудивительно, что в 2017-2018 году эти авто и авиатранспорт будут активно заходить в нишу железнодорожников. По прогнозу РБК, автомобильные перевозки буду развиваться как за счет международных направлений, так и за счет внутрироссийских маршрутов. Важнейшим драйвером будет рост внутреннего потребления.

Так, по прогнозам Минэкономразвития, оборот розничной торговли в 2017–2018 годах вырастет (на 1,2 процента и 3 процента), стремительно будет развиваться онлайн-ритейл. Понимая это, многие логистические операторы стремительно наращивают клиентскую базу онлайн-игроков. Так, «Деловые Линии» нацелены на расширение сети малоформатных подразделений, предоставляющих услугу приема и выдачи грузов до 50 килограмм, в российских городах-миллионерах, пишет РБК. Подобные планы направлены на расширение клиентской базы среди как корпоративных, так и физических лиц, осуществляющих интернет покупки. Таким образом, компания усиливает позиции в сегменте e-commerce.

В целом для коммерческих автомобильных грузоперевозок последние 2-3 года были довольно сложными. Однако 2017 год обещает стать переломным для рынка. Стабилизация реальных располагаемых доходов населения и активизация потребительского спроса на товары и услуги во второй половине 2017 года и далее будут способствовать росту рынка автомобильных перевозок. По итогам 2017 года ожидается рост рынка на 10,4 процента, а в2018 году — еще не 8,9 процента.

Одним из вызовов, которые могут помешать автомобильным перевозчикам добиться выдающихся результатов, может стать довольно старый автопарк. По данным Автостата средний возраст парка крупнотоннажных и среднетоннажных грузовых автомобилей — 20 лет, при этом 65 процентов автомобилей эксплуатируются свыше 15 лет. «Свежие» машины можно найти преимущественно у лидеров рынка.

Пока автомобильные грузоперевозки не демонстрируют опережающих темпов роста, скептичен аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Но грузовые авиаперевозки растут опережающими темпами. «Касаясь автотранспорта, я полагаю, что он просто еще не полностью адаптировался к системе "Платон". Когда такая адаптация произойдёт, он вполне может ускорить темпы роста», — считает он.