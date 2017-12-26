Турки придумали новые правила развода с женами

Супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает РИА Новости.

«Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — сообщается в фетве, размещенной на официальном сайте диянета.

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При этом ранее управление по делам религии издало фетву о расторжении брака, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или же электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или же написать слово «развод» ( talak — развод (по шариату) — прим. «Ленты.ру»).

Однако жена должна убедиться, что это сообщение было отправлено ее супругом.

В конце августа этого года верховный суд Индии запретил мужчинам-мусульманам «мгновенный развод» с помощью троекратного произнесения слова «талак».

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