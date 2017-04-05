Суд в Стамбуле обязал мужчину доказать свою нелюбовь к жене

Суд в Стамбуле отказал в удовлетворении прошения о разводе 54-летнего гражданина Турции. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Hürriyet Daily News.

Мужчина, работавший консьержем, объяснил, что хочет расторгнуть брак потому, что больше не любит свою жену. Тогда в суде потребовали, чтобы он это доказал.

«Как вы себе это представляете? Я просто знаю, люблю я кого-то или нет», — возмутился мужчина, отметив, что ему будет сложно привести убедительные свидетельства.

Судебный представитель заявителя Ибрахим Барлас заявил, что заставляя двух людей жить вместе, суд нарушает права человека. По его словам, он намерен добиться пересмотра этого дела ради женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

«В европейских странах для получения развода достаточно просто написать заявление. Турецкие суды заставляют людей предоставлять какие-то доказательства. Четверть женщин, убитых в 2016 году, а это 65 человек, погибли только за то, что хотели развестись», — приводит издание слова Барласа.