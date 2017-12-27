Беременные американки подсели на марихуану

В американском штате Калифорния почти в два раза выросло число беременных женщин до 24 лет, которые употребляют марихуану. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад американских медиков.

По сведениям издания, раньше каннабис употребляли 12,5 процентов будущих матерей. Но в настоящее время их уже 22 процента. Причиной подобного роста стала легализация этого наркотика в штате, предполагают журналисты газеты. Однако врачи пока воздерживаются от проведения подобных параллелей.

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В 2016 года жители Калифорнии проголосовали за легализацию каннабиса. Первые калифорнийские магазины, в которых можно купить марихуану, открылись в 2017-м.

Противники легализации этого наркотика требуют указывать на продуктах, содержащих марихуану, информацию о вреде употребления каннабиса, особенно для беременных и кормящих женщин.

21 декабря стало известно, что в 2016 году 63,6 тысячи американцев умерли от передозировки наркотиками. Это на 21 процент больше, чем годом ранее. Более 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами.

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