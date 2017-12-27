Кадыров спросил США о демократии

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «мышиной возней» блокировку своей страницы в Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.

«Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещенных лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 миллионов подписчиков ничего не значит?» — написал Кадыров.

Аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря. После того как 20 декабря Рамзан Кадыров попал в санкционный список по «закону Магнитского».

Как пояснили 27 декабря в администрации Facebook, аккаунт главы Чечни заблокировали именно по причине его включения в санкционный список. «Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорилось в письме пресс-службы соцсети.

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