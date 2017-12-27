Слишком спешившие на поезд волейболистки отказались доигрывать матч

Сборная Гатчины отказалась доигрывать матч первенства России против команды Брянска, потому что слишком спешила на поезд. Об этом сообщают «Брянские новости».

Встреча, которая проходила в Брянске, была остановлена при счете 2:2. Волейболистки из Гатчины отказались выходить на решающий сет, потому что им нужно было ехать на железнодорожный вокзал. Следующий поезд, на котором гости могли добраться до дома, уходил через сутки.

Команде Брянска была засчитана техническая победа.

В июне бразильский вратарь Фабио Гонсалвес пропустил гол после удара с центра поля в дебютном матче за «Фигейренсе». Он отказался доигрывать встречу до конца. Вместо этого футболист в перерыве взял такси и уехал, так и не вернувшись в расположение клуба. В результате с ним был расторгнут контракт.

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