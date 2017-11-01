Олимпийская чемпионка из Германии женилась на подруге

Олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валкенхорст женилась на своей подруге Марии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации волейбола Германии.

«Свадьба мечты. Наша Кира женилась на своей подруге Марии в Тиммендорфер-Штранде», — говорится в сообщении.

Валкенхорст выступает в паре с Лаурой Людвиг. Немки стали олимпийскими чемпионками в 2016 году. В августе 2017 года они победили на чемпионате мира.

В июле четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Сью Берд призналась, что состоит в отношениях с футболисткой американской национальной команды Меган Рапино.



