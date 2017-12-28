Главу Apple обязали летать только на частных самолетах

Apple обязала генерального директора компании Тима Кука для безопасности во всех деловых и личных поездках пользоваться частным самолетом. Об этом говорится в документе по итогам годового собрания акционеров компании.

«В качестве дополнительной меры безопасности совет директоров обязывает господина Кука пользоваться частными самолетами во всех деловых и личных поездках. Меры были приняты в 2017 году в интересах безопасности и эффективности из-за специализации компании и заметной роли господина Кука в качестве генерального директора», — отмечается в отчете.

Компания будет компенсировать стоимость частных поездок, однако Кук, в свою очередь, будет платить с них налоги. Другим высокопоставленным сотрудникам корпорации также позволено летать на частных самолетах за счет компании, однако они смогут воспользоваться опцией только для рабочих поездок.

Apple увеличила бонус главы компании за 2017 год на 74 процента, до 9,33 миллиона долларов. Всего за год Тим Кук заработал 102 миллиона долларов.

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