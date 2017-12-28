Глава Apple получил повышенную премию после скандала с замедлением iPhone

Премия главы Apple Тима Кука за 2017 год выросла на 74 процента. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает Bloomberg.

Годовое вознаграждение Кука складывается из заработной платы в 3,06 миллиона долларов, бонуса по итогам года — 9,33 миллиона долларов и пакета акций компании — 89,2 миллиона долларов. Премию исполнительный директор Apple получил за рост продаж. А всего он заработал ​за год 102 миллиона долларов

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Также все пять топ-менеджеров компании получили премии по 3,11 миллиона долларов. Вместе с зарплатой и акциями годовое вознаграждение каждого достигло 24,2 миллиона долларов. Финансовые показатели корпорации во многом улучшились благодаря выходу модели iPhone X, отмечает агентство.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Это делалось исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке, отмечали в компании. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию. С выходом iOS 11.2 она появилась на iPhone 7.

В августе 2017 года агентство Bloomberg сообщило о том, что Тим Кук получил вознаграждение в виде 560 тысяч акций Apple, половина из которых привязана к показателям компании. Их общая стоимость составила около 89,2 миллиона долларов.

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