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Российские биатлонисты выиграли Рождественскую гонку

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Екатерина Юрлова-Перхт
Екатерина Юрлова-Перхт

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков выиграли традиционную Рождественскую гонку преследования, прошедшую в немецком Гельзенкирхене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне одержали победу в гонке преследования, преодолев дистанцию за 33 минуты 21,4 секунды. Юрлова и Волков допустили один промах на восьми огневых рубежах. Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Одржей Моравец. Тройку призеров замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Ранее 28 декабря они заняли первое место в масс-старте. По итогам этого соревнования они стартовали в гонке преследования.

Рождественская гонка, которая официально называется World Team Challenge (Мировой командный вызов по биатлону), является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

Последний раз россияне побеждали в Рождественской гонке в 2012 году, первое место тогда заняли Юрлова и Антон Шипулин. Ранее российские биатлонисты выигрывали соревнования в 2007 году (Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко) и в 2010 году (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов).

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