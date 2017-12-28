Россияне закупили в подарок подержанные iPhone

Россияне в преддверии Нового года покупают гаджеты брендов Apple, Samsung и Xiaomi, наиболее популярными стали смартфоны iPhone, «умные» часы и планшеты. Об этом свидетельствуют результате исследования, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла», на площадке которого можно продать и купить новые и подержанные товары. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, в декабре 55,5 процента продаж смартфонов пришлось на Apple — самыми популярными стали модели 5s и 6s. Далее по популярности идут гаджеты от Xiaomi (11,7 процента) и Samsung (10,7 процента).

В категории планшетов самым популярным стал бренд Samsung (43,8 процента), на втором месте Apple (29,6 процента), на третьем — ASUS (8 процентов). Выбирая умные часы и браслеты, пользователи отдали предпочтение Apple (49 процентов), Xiaomi (33 процента) и Samsung (1,5 процента).

Ранее сообщалось, что около 64 процентов россиян считают самым желанным подарком гаджеты — наиболее популярен смартфон (31 процент), за ним следуют ноутбуки (21 процент), а также умные часы и браслеты (10 процентов). При этом около 49 процентов опрошенных не отказались бы получить на Новый год в качестве подарка криптовалюту.

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