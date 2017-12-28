Вернувшую пассажирам 4 миллиона рублей таксистку пожурила дочь

Таксистка из Ростова-на-Дону Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в ее машине четыре миллиона рублей. Об этом сообщает 161.ru.

По данным издания, черный полиэтиленовый пакет с деньгами в автомобиле оставила семейная пара, которая опаздывала на автовокзал. Супруги не заметили пропажу, поскольку были уверены друг в друге и надеялись, что деньги в надежных руках второй половины. Когда Милованова нашла рассеянных клиентов через диспетчера и вернула крупную сумму, те выразили устную благодарность.

«Вы знаете, я привыкла к здоровой пище, а тюремная еда мне не подходит», — пошутила она в беседе с изданием, отвечая на вопрос о мотивации поступка. Но не все одобрили благородный шаг: ее пожурила даже родная дочь, поскольку найденные деньги помогли бы выплатить семье ипотеку. Но Милованова, юрист по специальности, сменившая работу во время кризиса, посчитала, что чужие миллионы «до добра не доведут».

Ранее в июне петербургский мотоциклист потерял около 12 миллионов рублей на городской автомагистрали: деньги выпали у мужчины из рюкзака на ходу и разлетелись по дороге. Купюры привлекли внимание других водителей, которые остановились на трассе, подобрали их и уехали. Только обслуживающие шоссе работники отнесли собранные деньги в полицию. В итоге мужчине удалось вернуть лишь два миллиона.

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