В сети назвали самые несексуальные фразы для знакомства

В топ крупнейшего в мире форума Reddit выбилось обсуждение фраз, которые с ходу отбивают желание общаться с человеком на сайте знакомств. Пользователи ресурса предложили сотни вариантов выражений, употребление которых автоматически означает включение человека в френдзону.

Пользователи пишут, что желающим завести знакомства никогда не стоит писать в профиле фразы вроде «где все прекрасные девушки (или ребята)?» Кроме того, не нужно писать банальщину. К примеру, указывать, что любишь «сходить куда-нибудь или посидеть дома посмотреть кино». «Чувак, это относится абсолютно ко всем людям в мире. Вообще ко всем», — пишет один из комментаторов.

Посетителям сайтов знакомств также советуют умерить употребление эмодзи. «Нет, конечно, пара смайликов немного приоткроет тебя как личность. Но Бэтмен? Блин, мы ведь уже взрослые люди, используй слова!» — возмущаются участники треда.

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На вопрос «как ты обычно проводишь пятничные вечера?» не стоит оригинальничать и отвечать «мои пятничные вечера всегда проходят необычно». «Серьезно? Вы жонглируете заведенной бензопилой или чем-то еще?» — иронизируют пользователи.

Фраза «понравлюсь твоей маме» совершенно не привлекает женский пол, пишут девушки. Под табу попадают фразы «не тратьте мое время зря» или «не пиши, если не готов общаться». Фраза «расскажу о себе только в переписке» тоже мало кого заинтересует.

Девушки также не советуют мужчинам писать на странице, что они интеллектуалы, или выставлять «гангста»-фотографии, на которых они держат пачки денег или пистолет, снимаясь в грязном зеркале ванной комнаты.

Ранее посетители Reddit объясняли, почему фотографии мужских коленок проигрывают женским по числу лайков в соцсетях.

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