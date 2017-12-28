Защитник «Манчестер Сити» залетел в ворота вместо мяча

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди спас команду от гола в матче 20-го тура английской премьер-лиги с «Ньюкаслом». Видео было опубликовано на странице City Lens в Twitter.

На 34-й минуте встречи аргентинец головой вынес мяч из пустых ворот после «парашюта» от хавбека «Ньюкасла» Роландо Ааронса. Вратарь горожан Эдерсон неудачно вышел из ворот и оказался не у дел.

Встреча прошла в среду, 27 декабря, в Ньюкасле и завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 18-й подряд в премьер-лиге и 19-й в 20 матчах. Горожане опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

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