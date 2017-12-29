Apple извинилась за замедление работы старых iPhone

Корпорация Apple опубликовала заявление с извинениями перед своими клиентами за замедление работы устаревших моделей iPhone. Заявление размещено на сайте компании.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Эта проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы бы хотели объясниться и рассказать о том, над какими изменениями мы работаем», — говорится в заявлении.

В компании заявили, что никогда не предпринимали и не будут предпринимать никаких мер для намеренного сокращения срока службы любого продукта Apple, чтобы заставить потребителей обновить свои гаджеты. «Мы всегда ставили перед собой цель создавать продукты, которые бы нравились нашим потребителям, а создание iPhone, которые работали бы максимально долго, является важной частью этой цели»», — указали в Apple.

Представители корпорации пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США с 79 до 29 долларов, а также указали, что грядущее обновление iOS, которое увидит свет в январе 2018 года, даст возможность пользователям получать больше информации о состоянии аккумуляторов гаджетов Apple.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Это делалось исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке, отмечали в компании.

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