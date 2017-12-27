С Apple потребовали триллион долларов за тайное замедление iPhone

Жительница штата Калифорния Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) подала иск против компании Apple в размере 999 999 999 000 долларов за умышленное замедление старых iPhone. Об этом сообщает Patently Apple.

Одновременно с Майлян аналогичный иск, но на сумму в 100 миллионов долларов, подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy). Обе американки уверены, что Apple вводит своих клиентов в заблуждение, и обвиняют корпорацию в несправедливой конкуренции.

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«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей», — говорится в иске Майлян. В документе также отмечается, что «каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность их старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий» компании.

Первый иск против Apple был подан жителем Лос-Анджелеса Штефаном Бодгановичем (Stefan Bodganovich). По его словам, производительность старых смартфонов снижается корпорацией ради прибыли и роста числа покупателей новых моделей. Эта функция была введена втайне от клиентов, утверждает мужчина.

21 декабря Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7.

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