Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном

Телеведущий Иван Ургант и певец Иван Дорн приняли участие в проекте «Лига плохих шуток». Ролик опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри».

По правилам баттла, участники должны рассказывать своему оппоненту плохую шутку, задача соперника — не засмеяться. Автор несмешных шуток, которые вызвали больше всего смеха у юмориста напротив, побеждает. В этом соревновании выиграл Иван Ургант.

Авторы проекта также поиронизировали над тем, что этот формат раньше опробовал блогер и комик Данила Поперечный, который записал для них ролик и пообещал отомстить.

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