Раскрыт автор схемы возвращения в Россию денег олигархов

Схему выпуска валютных евробондов для возвращения денег российских олигархов, опасающихся санкций США, предложил бизнесмен Григорий Березкин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Березкин рассказал о своей идее на встрече с президентом Владимиром Путиным 21 сентября, сказал собеседник агентства.

«По словам источника в Минфине, новые облигации уже получили среди чиновников неофициальное название "березки", что созвучно фамилии бизнесмена, а также отсылает к специализированным магазинам времен СССР "Березка", в которых можно было приобрести за валюту различные товары, преимущественно импортные», — пишет агентство.

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Идею предложил Минфин, утверждает бизнесмен. На вопрос, купит ли он облигации, Березкин ответил, что «будет изучать». «Облигации — это суверенный долг, это самый защищенный инструмент, надежнее, чем банк», — сказал предприниматель.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. В начале месяца Reuters сообщал, что богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили ввести специальные бонды, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

Березкин владеет активами в энергетике, информационных технологиях и СМИ, в том числе ИД «Комсомольская правда». В 2017 году он купил у миллиардера Михаила Прохорова медиахолдинг РБК. 27 декабря принадлежащая бизнесмену группа ЕСН закрыла сделку по приобретению газеты «Деловой Петербург».

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