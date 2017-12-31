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Найден способ быстро похудеть без физических упражнений

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Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30 процентов веса. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Испытания на мышах показали, что потеря веса начинается на пятый день ношения пластыря.

18 декабря сообщалось, что один американец решил заняться своим внешним видом и похудел на 77 килограммов.

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