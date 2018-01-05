Музыканта CrazyBalalaika нашли мертвым под мостом и с ножом

Следователи выясняют обстоятельства гибели в Москве музыканта театра «Русская песня» Дмитрия Калинина, известного как CrazyBalalaika. Об этом сообщила ТАСС представитель столичного следственного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Калинин перестал выходить на связь 27 декабря 2017 года. В его поисках принимали участие волонтеры LizaAlert. Тело музыканта было найдено утром 30 декабря вблизи Хомутовского тупика.

Труп обнаружили в техническом помещении опоры пешеходного моста. В области сердца у него было две колото-резаные раны, в руке — кухонный нож. СК возбудил дело по статье «Убийство», назначен ряд экспертиз.

При этом, по словам источника ТАСС, следователи не исключают версию о самоубийстве.

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