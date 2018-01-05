Пилота в Финляндии раздавило дверью самолета

Пилот частного самолета погиб в аэропорту Киттиля (Финляндия) из-за несчастного случая, сообщает РИА Новости в пятницу, 5 января.

Инцидент произошел днем ранее. По данным полиции, капитан 20-местного лайнера Gulfstream G150 заходил в кабину, когда дверь неожиданно захлопнулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», — рассказала в интервью местному телеканалу представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала.

Погибшим оказался 50-летний гражданин Германии. Кроме него, в момент происшествия на борту никого не было.

Уточняется, что лайнер 2012 года выпуска принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован он в Киеве. Skyline Aviation сдала самолет на Украину в лизинг. В Финляндию он прибыл из Москвы и далее должен был вылететь в Екатеринбург.

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