Мир
 
«Лента.ру»-2017: лучшие тексты года→
Последние новости
Утверждена форма российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Пара сатанистов съездила отдохнуть и принесла друг друга в жертву
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
На МКАД столкнулись 12 автомобилей  
Веганов разъярил завтрак британских полицейских
Пилота в Финляндии раздавило дверью самолета
Названо число полученных российскими военными самолетов

Пилота в Финляндии раздавило дверью самолета

Перейти в «Мою Ленту»

Пилот частного самолета погиб в аэропорту Киттиля (Финляндия) из-за несчастного случая, сообщает РИА Новости в пятницу, 5 января.

Инцидент произошел днем ранее. По данным полиции, капитан 20-местного лайнера Gulfstream G150 заходил в кабину, когда дверь неожиданно захлопнулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», — рассказала в интервью местному телеканалу представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала.

Погибшим оказался 50-летний гражданин Германии. Кроме него, в момент происшествия на борту никого не было.

Уточняется, что лайнер 2012 года выпуска принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован он в Киеве. Skyline Aviation сдала самолет на Украину в лизинг. В Финляндию он прибыл из Москвы и далее должен был вылететь в Екатеринбург.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Индийский пилот ударил коллегу-летчицу по лицу во время полета
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Пассажир показал выпадающий из самолета иллюминатор
Другие материалы рубрики
Мир00:03 3 января

Родина знает

Китай следит за всеми гражданами и подчиняет их всемогущему роботу
09:14Сегодня

Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие

10:50Сегодня

Атака боевиков на боевиков захлебнулась

19:55 4 января

В Белом доме запретили личные мобильники

Мир00:00 7 декабря 2017

Югославская кровь

Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
13:26 4 января

Париж оказался равнодушен к будущему джихадисток из Франции

17:02 4 января

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стали лучше охранять

00:48Сегодня

Российский Ил-76 не смог приземлиться на базе в Сирии

Мир00:0025 декабря 2017

Праздник не приходит

Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках
12:19 4 января

В США загорелся начиненный фейерверками автомобиль

11:53 4 января

Сильный дождь помешал немцу и украинцу попасть в Донбасс

21:50 4 января

США пригрозили назначить ответственных за подавление протестов в Иране

Россия
«Полминуты глюков и психоделической жести»
В поисках кайфа российские подростки травятся газом от зажигалок
Плодитесь: бедным россиянам помогут размножаться
За детей будут платить раз в месяц
Гражданский арест
Россиянам заплатят за ловлю преступников. Кто на этом заработает?
Волонтеры начали сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2018
Милонов предложил обязать магазины прятать алкоголь
Аномальная зима принесла грибы в российские леса
В Москве отравились участвовавшие в новогодних мероприятиях артисты
Все материалы
Мир
Отметили: российскую базу в Сирии разбомбили на Новый год
Что известно о погибших военных и уничтоженных самолетах
Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
Родина знает
Китай следит за всеми гражданами и подчиняет их всемогущему роботу
В Белом доме запретили личные мобильники
Пилота в Финляндии раздавило дверью самолета
Париж оказался равнодушен к будущему джихадисток из Франции
Российский Ил-76 не смог приземлиться на базе в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Мы устали, мы никому не нужны»
В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
В ДНР пьяный водитель без документов и с гранатами сбил группу пешеходов
Войцех Коссак «Ноябрьская ночь», 1898Отжали
Как Латвия получила земли России и Белоруссии
Киев назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец»
Саакашвили получил тюремный срок
Украинцы увеличат финансирование спецслужб
Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией
Все материалы
Экономика
Безумие эксперта
В новом году экономисты ждут апокалипсис и закат Европы
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
Как поднять бабла
Все об экономике России и мира в 2017 году
Киев пригрозил работающим в Крыму немецким компаниям
Россияне скупили итальянское вино
Резервный фонд России прекратил существование
Биткоин впервые за два года стартовал с падения
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловРежим ожидания
Шакро Молодой, полковник Захарченко и банда GTA: главные приговоры 2018 года
Легенда в погонах
Бесстрашный майор дал бой тольяттинским бандам 90-х
В Чечне застрелили начальника отдела полиции
Подозреваемого в убийстве полицейского в Чечне застрелили
Минобороны отчиталось о сотнях тысяч выслеженных воздушных объектов
Появились подробности уничтожения преемника Хаттаба
Покутили: Новый год встретили стрельбой, огнем и эвакуациями
Самые безумные происшествия новогодней ночи
Все материалы
Наука и техника
Истина где-то рядом
Пентагон потратил десятки миллионов долларов на размытые снимки НЛО
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Нам не светит
Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
Apple признала уязвимость всех iPhone
Названо число полученных российскими военными самолетов
В новой Tesla нашли «пасхалку» с благодарностью создателям электрокара
Все материалы
Спорт
Три метра над уровнем пола
Гигантский чеченец уничтожал соперников, но так и не стал чемпионом
«Этот парень — настоящий зверь»
Нурмагомедов уничтожил Барбозу. Макгрегор — следующий?
«Когда проводил болевой, не знал, что сломаю ему руку»
Экс-чемпион UFC Фрэнк Мир о России и бое с Федором Емельяненко
Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае
Утверждена форма российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Назван фаворит боя Нурмагомедов — Макгрегор
Серена Уильямс отложила возвращение
Все материалы
Культура
Смерть Сталина и эпичный Спилберг
Что однозначно стоит посмотреть в 2018 году
«Кладет обручальное кольцо в рот и обсасывает, как конфету»
Игры, деньги, два ствола и кое-что еще
Труп невесты
Почему россияне сбегают от реальности в мир призраков
Умер писатель холокоста
Телеканал HBO подтвердил сроки выхода последнего сезона «Игры престолов»
Лучшие фильмы 2017-го
25 самых ценных впечатлений, открытий и переживаний в кино уходящего года
Умер возмутивший Хрущева художник Янкилевский
Все материалы
Интернет и СМИ
Хорошо забытое старое
Мы писали для вас взрывные новости, а вы даже не заметили
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Совсем хайпанулись
В 2017 году против хайпа не устояли ни Познер, ни калмыки
Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками
В сети усомнились в таксе Рогозина
Трамп оценил блокировку Ираном Telegram и Instagram
В Playboy задумали отказаться от печатной версии журнала
Все материалы
Ценности
Просто звери
Забыв про Новый год, богачи ринулись во Флориду за редкими машинами 70-х
Пэрис Хилтон получила на помолвку кольцо с 20-каратным бриллиантом
Снежные забавы
На чем сидят и катаются богатые бездельники
Жена президента США нарядилась в цветные блестки на новогодней вечеринке
Голую модель plus-size обозвали «грудой жира» за пародию на Джиджи Хадид
Женщинам предложили красить губы в цвет оружейной стали
Шика дали
Самые стильные материалы «Ленты.ру» в 2017 году
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Там, где мы бывали
Лучшие материалы 2017 года о путешествиях по России и миру
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
В Австралии туристы нашли чужой порошок, употребили его и попали в больницу
Все материалы
Из жизни
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Сперва добейся
Ягодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го
Американец на красном кабриолете въехал в снежный шторм
Веганов разъярил завтрак британских полицейских
Индиец решил доказать свою святость и сдвинул членом микроавтобус
Самая волосатая девушка в мире вышла замуж и начала брить лицо
Все материалы
Пора проветрить мозг: лучшие квизы за год
Лучшие тесты «Мотора» – пройди их все!
Старые машины, которые нашли новыми
Автомобили, сохранившие нули на одометрах спустя десятилетия
8 самых важных кроссоверов 2017 года
Важные вседорожники, которые дебютировали за последние 12 месяцев
Топ-10 эксклюзивных машин по космичиеской цене
Самые дорогие (и уникальные) машины 2017 года
Появилась первая фотография нового «Гелика» без камуфляжа
Kia придумала электрический кроссовер со светящейся решеткой
Rolls-Royce с «механикой» и интеркуллером на бампере выставили на торги
Все материалы
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Красноярец отсудил у управляющей компании право поспать
Все материалы