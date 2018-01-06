Патриарх назвал условие наступления конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что конец света наступит в том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным, позволив злу установить «тотальное господство». Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — отметил он.

Патриарх добавил, что «зло не жизнеспособно» и «система, в которой превалирует зло, не может существовать». «И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец», — указал он.

По мнению Кирилла, «безудержное нарастание зла »в человеческом обществе начнется тогда, когда «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе».

«И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить», — заключил патриарх.

В ноябре Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. Патриарх заявил, что «грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр». По его словам, «искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь».

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