Патриарх рассказал о приближении конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. Об этом он сообщил в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает «Интерфакс» в понедельник, 20 ноября.

«Сегодня грех не просто очевиден (...) Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр», — заявил Кирилл.

По его словам, «искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь». Патриарх пояснил, что имеет в виду искусство, заявляющее о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку».

Кирилл отметил, что «сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей, сегодня время сплочения всех здоровых сил». «Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — считает патриарх.

Он указал, что приближение конца света зависит от самих людей, и призвал всех «затормозить наше сползание в бездну окончания истории», осознав свою ответственность за Россию и весь род человеческий.

В октябре патриарх высказался об объективной оценке истории и художественном вымысле в произведениях. Он заявлял, что «при работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах», а также отмечал, что ложь не может быть драматургическим приемом.