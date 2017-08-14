РПЦ посоветовала игнорировать предсказание о конце света 19 августа

Русская православная церковь призвала не относиться серьезно к сообщениям о якобы предсказанном Матроной Московской конце света. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает РИА Новости.

Ведущий интернет-проекта «Вопросы батюшке» в сети «Елицы» иеромонах Макарий (Маркиш) заявил: «Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности». Тиражирование информации он объяснил склонностью некоторых людей к «кошмарам, вздорам и "жареным" сюжетам».

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По словам иеромонаха Макария, такие заявления могут «вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны».

«Надо ли этому верить? Ну, это даже не вопрос. Вопрос в том, как смотреть на это», — заявил священник.

kp.ru цитирует объяснение, почему не нужно верить этим сообщениям, прозвучавшие в фильме «Подлинная история святой Матроны», снятом в 2012 году. «Знать и указывать сроки пришествия Спасителя не может ни один человек. В Евангелии прямо сказано: "И ни один человек, остающийся в пределах церковной веры, за такое никогда и не возьмется". Поэтому если мы и имеем какие-то дошедшие до нас тексты, где будто бы блаженной Матроне присваивается указание конкретного года, то это не более чем в иных случаях ошибка, а в иных случаях — фальсификация», — говорит в этом фильме настоятель Домового храма святой Татианы при МГУ протоиерей Максим (Козлов). Там же утверждается, что цитата святой неправильно передана и вырвана из контекста.

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Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в 1881 году. От рождения была слепой, в 1902 году ее парализовало. Согласно житию, с восьми лет имела дар предсказания и исцеления. В 1925 году перебралась в Москву, где и проживала до своей смерти в 1952 году. В 1999 году признана местночтимой святой, в 2004 — общепочитаемой. Мощи хранятся в столичном Покровском монастыре.

В декабре 2012 года был предсказан конец света по календарю индейцев майя. Многие люди по всему миру восприняли эту информацию серьезно и начали готовить укрепленные бункеры и запасаться продуктами. Слово «Апокалипсис» вместе с синонимами и производными стало, согласно данным организации Global Language Monitor, главным словом года в мировом интернете.