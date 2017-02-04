Названы три вероятные причины конца света

Эксперты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Великобритания) представили доклад, где перечислили основные, по их мнению, события, которые могли бы привести к уничтожению цивилизации на планете. Основные выводы публикации приводит издание The Daily Mail.

Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война. По мнению экспертов, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз. Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.

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Доклад «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление», представленный Институтом будущего человечества, основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджском университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на затронутые в докладе проблемы.

Ранее британские и американские геофизики показали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. К этому же времени, как полагает международная группа исследователей из России и США, города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут из-за потери устойчивости фундамента построек разрушиться.