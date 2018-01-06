Шведский хоккеист расстроился после поражения и запустил медаль в болельщиков

Mike Banks / Twitter

Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну серебряную медаль, полученную после поражения в финале молодежного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Майка Бэнкса.

Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать эмоции и кинул награду через оградительное стекло на трибуну. Поймавший медаль американский болельщик сразу надел ее на себя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!