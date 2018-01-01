Российские хоккеисты сыграют со сборной США в четвертьфинале молодежного ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и сыграет с американцами в четвертьфинале турнира. Россияне проиграли по буллитам (3:4).

Шайбами в составе сборной России отметились Дмитрий Соколов (16-я минута), Клим Костин (19) и Алексей Полодян (57). У шведов шайбы забрасывали Лиас Андерссон (8), Тимоти Лильегрен (18) и Гленн Густафссон (55). Победный буллит шведов исполнил Оскар Стеен.

Сборная России с 7 очками финишировала на третьем месте в турнирной таблице группы B, уступив чехам и шведам. Американцы завершили групповой этап на второй строчке, пропустив вперед канадцев.

Матч со сборной США состоится 2 января. Чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

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