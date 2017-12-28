Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

Cборная России обыграла команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 28 декабря, и завершилась со счетом 5:2. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Семин (10 минута), Клим Костин (38), Артур Каюмов (51), Андрей Свечников (59), Виталий Абрамов (59). За швейцарцев отличились форвард Марко Миранда (20), Кен Джагер (42).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Белоруссии. Игра пройдет 29 декабря.

26 декабря в первом матче молодежного первенства сборная России потерпела поражение от команды Чехии. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

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