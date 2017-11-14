Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в матче Суперсерии

Видео: chlcanadarussia.ca

Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею проиграли канадской команде юниоров из сборной лиги Онтарио (OHL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в городе Садбери и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Канадцы вышли вперед на 4-й минуте после точного броска Ника Судзуки. Спустя три минуты подопечные Валерия Брагина отыгрались, отличился Андрей Алтыбармакян.

На 29-й минуте Дмитрий Соколов вывел россиян вперед, но на 32-й Коннор Тимминс сравнял счет. В третьем периоде дубль оформил Кевин Баль и принес своей команде победу.

Счет в серии стал 2:2. Пятая игра серии пройдет 15 ноября и начнется в 03:00 мск. Соперником россиян будет сборная юниорской лиги Квебека.

Суперсерия с участием молодежных сборных России и Канады проводится в 15-й раз, впервые турнир состоялся в 2003 году. В 2016-м россияне досрочно проиграли хозяевам.