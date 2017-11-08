Российские хоккеисты отыгрались с 0:3 и сравняли счет в Суперсерии с канадцами

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Западной лиги Канады (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча состоялась в ночь на 8 ноября и завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Валерия Брагина.

Россияне сумели отыграться со счета 0:3. Шайбы у соперника забросили Диллон Добе (2-я минута) и Дэвид Кенневилль (27-я и 29-я). Отечественные хоккеисты сократили отставание на 37-й минуте, отличился Михаил Мальцев, а еще через 10 минут — Артем Мальцев. На 51-й минуте счет сравнял Андрей Алтыбармакян, а победу сборной России принес точный бросок Михаила Мальцева, оформившего дубль за семь минут до финальной сирены.

Первый матч Суперсерии прошел в ночь на 7 ноября, команда Брагина уступила сборной WHL 0:7. В следующем матче, который состоится в ночь на 10 ноября россияне встретятся со сборной лиги Онтарио (OHL).

Суперсерия с участием молодежных сборных России и Канады проводится в 15-й раз, впервые турнир состоялся в 2003 году. В 2016-м россияне досрочно проиграли хозяевам.